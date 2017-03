Wawrinka houdt toernooiverrassing Carreño Busta uit finale

Stan Wawrinka staat voor het eerst in de finale van het masterstoernooi in Indian Wells. De Zwitser maakte met 6-3, 6-2 een einde aan de verrassende opmars van Pablo Carreño Busta.

Wawrinka won in Californische woestijn zijn laatste twee partijen nipt in de tiebreak van de derde set, maar hoefde zich tegen de nummer 23 van de wereld nauwelijks in te spannen.

Beukballen

Carreño Busta stond voor het eerste bij de laatste vier van een masterstoernooi. De Spanjaard speelde een te laag tempo om zich te ontworstelen aan de beukballen van Wawrinka.

De Zwitser hield bovendien zijn onnodige fouten binnen de perken, waardoor de eenzijdige partij binnen 65 minuten voorbij was.

Wawrinka treft in de finale landgenoot Roger Federer of de Amerikaan Jack Sock.