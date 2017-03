Nederlandse rugbyers na rust langs Zwitsers

Nederland dankte de overwinning op de Zwitsers aan een sterke tweede helft nadat het nog de rust was ingegaan met een 14-22 achterstand. Dankzij benutte penalty's van David Weersma kroop Oranje echter beetje bij beetje dichterbij en na een try van Josh Gascoigne nam Oranje het initiatief definitief over: 28-25.

Tien minuten voor tijd tilde Sep Visser met een derde Nederlandse try - in de eerste helft had ook Johnny Nas de bal tegen de grond weten te drukken - de score naar 36-25, waarna Weersma de eindstand op het bord schoot.

Vijf punten

De achterstand op Portugal werd door de overwinning verkleind tot vijf punten, al wordt het lastig om die ploeg nog van de koppositie te verdrijven.

De nummer één van de Rugby Europe Trophy, die over twee seizoenen loopt, speelt een promotie/degradatiewedstrijd tegen de nummer laatst in het Rugby Europe Championship, het kleine broertje van de Six Nations en het hoogste niveau waarop Nederland kan uitkomen.