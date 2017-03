Trumps muur wordt ruim 9 meter hoog en 'moet er leuk uitzien'

De Amerikaanse regering heeft de eisen bekendgemaakt waaraan de door president Trump beloofde muur op de grens met Mexico moet voldoen. De muur moet in beginsel 9,15 meter hoog worden, en over eigenschappen beschikken waardoor deze niet beklimbaar is met bijvoorbeeld ladders of klimhaken.

Op plaatsen waar de omstandigheden dat toelaten, zou de hoogte kunnen zakken tot een minimum van 5,50 meter, aldus de bouweisen. "Een lagere hoogte is niet acceptabel", staat in de aanbestedingstekst.

De muur moet onder de grond doorlopen tot een diepte van minstens 1,83 meter, om het graven van tunnels tegen te gaan. De duizenden kilometers lange barrière moet illegale immigranten en drugskartels buiten de VS houden.