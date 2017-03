Dode bij grote explosie in huis in Brussel

In een woning in de Brusselse gemeente Sint-Gillis is een dode gevallen bij een grote explosie. Daarna is er een felle brand ontstaan.

De dode werd vanavond teruggevonden onder het puin, uren na de explosie.

Twee kinderen van twee en vijftien jaar en een volwassene raakten zwaar gewond; drie anderen zijn licht gewond.

Gasexplosie?

De Brusselse politie zegt dat er meerdere huizen zwaar beschadigd zijn geraakt. Twee huizen werden bijna helemaal vernield.

Mogelijk is er sprake van een gasexplosie, maar dat wordt nog onderzocht.