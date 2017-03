Kwiatkowski verslaat Sagan in Milaan-Sanremo

Michal Kwiatkowski heeft de 108ste editie van Milaan-Sanremo gewonnen, voor Peter Sagan en Julian Alaphilippe.

Topfavoriet Sagan wilde het dit keer niet aan laten komen op een massasprint. Op de laatste beklimming van de dag, de Poggio op 6 kilometer van de meet, plaatste hij de beslissende aanval.

Alleen Kwiatkowski en Alaphilippe konden de wereldkampioen volgen. Maar op de Via Roma kwamen Sagan en ook Alaphilippe tekort in de sprint tegen Kwiatkowski.

Tweede zege

Het is de tweede zege voor Kwiatkowski dit seizoen. De 26-jarige wereldkampioen van 2014 schreef ook de Strade Bianche op zijn naam.

"Ik had niet verwacht dat Sagan al zou ontsnappen op de Poggio", zei Kwiatkowski na de finish. "Ik had een massasprint verwacht, maar ik was blij dat ik mee kon. Ik kan het bijna niet geloven dat ik gewonnen heb", aldus de blije Pool.

Dumoulin laat zich zien

Het begin van Milaan-Sanremo verliep volgens het draaiboek: tien koplopers reden ruim zes uur voor het peloton uit, totdat ze op 26 kilometer van de finish weer werden bijgehaald.

Op de Cipressa begonnen de favorieten zich te laten zien. Tom Dumoulin bepaalde het tempo op de voorlaatste klim en ook op de Poggio voerde hij de groep met overgebleven renners aan voor zijn kopman, Michael Matthews. Maar Sunweb had geen antwoord toen Sagan demarreerde. De Australiër finishte uiteindelijk als twaalfde.