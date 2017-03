Week in beeld: boze Turken, blije Rutte en sombere Spekman

Afgelopen woensdag waren de Tweede Kamerverkiezingen. Op de uitslagenavond bleek dat de VVD veruit de grootste partij blijft met 33 zetels. De PVV van Geert Wilders is nu de tweede partij met 20 zetels, gevolgd door CDA en D66 met 19. De grote winnaar was GroenLinks. De partij van Jesse Klaver had 4 zetels, maar mag nu met 14 leden de Kamer in. Nieuwkomers Denk en Forum voor Democratie krijgen respectievelijk 3 en 2 zetels.

Voor de PvdA is er weinig reden tot feest. De partij van Lodewijk Asscher verliest 29 zetels en houdt er nog 9 over. Een absoluut dieptepunt in de geschiedenis van de sociaal-democraten. PvdA-voorzitter Hans Spekman besluit na de verkiezingsuitslag op te stappen. Komend najaar houdt hij voor gezien.

Dat en meer in de week in beeld.