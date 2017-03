Duizenden Koerden betogen in Frankfurt tegen Erdogan

Volgens president Erdogan steunt bondskanselier Merkel PKK-terroristen in Duitsland. Net als Nederland is ook Duitsland het doelwit van Turkse uithalen. Beide landen hebben campagneoptredens van Turkse bewindslieden geschrapt, omdat ze niet willen dat de Turkse politieke polemiek tweedracht zaait onder de Turken in het buitenland.

Ook is Berlijn verontwaardigd dat de Turkse politie een Turks-Duitse journalist heeft opgepakt en gevangengezet. Deniz Yücel, correspondent van Die Welt, schreef kritisch over de ontwikkelingen in Turkije. Hij is volgens Erdogan een vertegenwoordiger van de PKK.