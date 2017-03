Go Ahead-fans hangen poppen in PEC-shirts aan brug

De actie van de Go Ahead Eagles-supporters leidt tot veel reacties op sociale media. In een aantal gevallen wordt verwezen naar de Ajax-supporter die vorig jaar februari een pop van Kenneth Vermeer in de Amsterdam Arena ophing. De keeper was toen net overgestapt van Ajax naar Feyenoord. De supporter werd veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur en een stadionverbod van twee jaar.