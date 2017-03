Van Lierop in achterhoede bij WK freestyle skiën

Freestyleskiër Mees van Lierop is er bij de WK in Sierra Nevada nog niet in geslaagd de finale te bereiken op het onderdeel slopestyle. Na een mislukte run eindigde hij in de achterhoede.

De kwalificatie stond eigenlijk voor vrijdag op het programma, maar te veel wind en een steeds slechter wordende piste gooiden roet in het eten. De organisatie besloot de kwalificatie naar zaterdag te verplaatsen en in te korten tot één run in plaats van twee.

Van Lierop moest in zijn heat bij de eerste zes eindigen, maar kon dat met een score van 8,00 vergeten. Hij krijgt zondag in de halve finale nog een kans om zich voor de finale te plaatsen.