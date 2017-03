Inwoners bezorgd: Kameroen staat op punt van uitbarsten

Gaat de situatie verder escaleren?

Hier zijn de meningen over verdeeld. De Kameroense journalist Christian Locka werkt en woont in Doula, een stad in Franstalig gebied. "Wij maken ons niet echt zorgen over de situatie. Sommigen halen hun studerende kinderen terug uit het zuiden, maar dat is omdat de scholen dicht zijn."

Volgens Locka komt er geen onafhankelijkheid in het Engelstalige deel van Kameroen. "De overheid heeft een sterke positie en zegt: er komt geen onafhankelijkheid. Het is dus afwachten welk van de twee radicale partijen het als eerste gaat opgeven."

De staat militariseert

Barbara Gwanmesia twijfelt. Zij kwam in 1989 naar Nederland om te studeren, maar groeide op in Engelstalig Kameroen, in de stad Kumba. Al in haar jeugd merkte ze dat de situatie voor mensen in Zuid-Kameroen anders was dan die voor Franse Kameroeners. Dat de situatie nu geëscaleerd is, maakt Gwanmesia emotioneel. "Ik ben boos, verdrietig en heel erg bezorgd om mijn familie en vriendinnen. De mensen daar zijn echt bang. Ze weten niet wat er gaat gebeuren en zeggen dat hun staat militariseert."

Wat er nu met Kameroen moet gebeuren, weet ze niet: "Ik wil het beste voor Kameroen. Tot december was de optie onafhankelijkheid of een mogelijke federatie niet in mijn hoofd opgekomen. Maar de laatste tijd, nu ik hoor over tieners die in de cel gegooid worden vanwege een flyer, twijfel ik daarover."