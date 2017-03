Tevreden Moreno heeft geen geheim voor goals

Het Philips Stadion is dit seizoen niet een walhalla voor middenvelders of aanvallers. Sterker nog, verdediger Héctor Moreno is momenteel de meest scorende speler in Eindhoven. Vitesse is vanavond gewaarschuwd.

Vijf keer trof de Mexicaan het doel in de dertien thuisduels van PSV. Dat is meer dan bijvoorbeeld Marco van Ginkel (vier keer), Luuk en Siem de Jong en Gastón Pereiro (allen drie).

Litteken

De opvallende statistiek is een litteken van de matige eerste seizoenshelft, waarin PSV soms moeite had om te scoren en aldus punten verspeelde.

Moreno is nu ook de best scorende verdediger in de eredivisie. "Mijn geheim? Dat is er niet. Ik wil net zoals iedereen vaak scoren, maar ik ken mijn prioriteit: zo goed mogelijk verdedigen", zegt hij bescheiden.