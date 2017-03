Voor de koning is de ene premier de andere niet

Als boven de partijen staand staatshoofd heeft Willem-Alexander zich verre gehouden van de verkiezingsstrijd. Hij is niet eens gaan stemmen. Bij de net begonnen kabinetsformatie staat de koning - al kan er in geval van een patstelling een beroep op hem gedaan worden - aan de zijlijn.

De meeste politieke analisten gaan er intussen van uit dat Mark Rutte opnieuw minister-president zal worden. Er is dus alle kans dat de tandem Willem-Alexander en Mark Rutte in stand blijft. Dat is voor de koning, al mag hij zich daar nooit over uitlaten, niet onbelangrijk, want hij heeft met de VVD-leider, voor zover dat zichtbaar is, een soepele samenwerking weten op te bouwen.

Energiek en goedlachs

Koning en premier zijn tot elkaar veroordeeld. Ze moeten, graag of niet, samenwerken. Een andere smaak is er niet. Willem-Alexander en Mark Rutte hebben op het eerste gezicht heel wat gemeen. Ze zijn leeftijdsgenoten, studeerden allebei geschiedenis in Leiden, zijn allebei Nederlands Hervormd, lijken allebei energiek en goedlachs en tonen zich allebei gemakkelijk in de omgang. Dat is de buitenkant.