De stemming van Vullings en Van Weezel: PvdA komt er niet snel bovenop

In de podcast De Stemming van Vullings en Van Weezel van NOS Met Het Oog Op Morgen deze week een analyse van de historische nederlaag van de PvdA. Max van Weezel denkt niet dat de partij er snel weer bovenop komt.

"De ban is gebroken. De PvdA is niet meer de dominante partij op links. Dat was haar 'unique selling point', de reden dat kiezers vaak op het allerlaatste moment in het stemhokje toch PvdA aankruisten. Dat is sinds 15 maart veranderd."

Geen wederopstanding

Van Weezel was woensdag aanwezig bij de verkiezingsavond van de PvdA in de Amsterdamse Westerunie. "Ik werd daar aangeschoten door PvdA'ers die vroegen: 'Denk jij dat de PvdA er weer bovenop komt?' Ik heb er echt een hard hoofd in."

Een wederopstanding van de PvdA zoals bij de verkiezingen in 2003, toen de partij haar zetelaantal bijna verdubbelde van 23 naar 42, acht hij niet waarschijnlijk. "Dat was met de new kid on the block Wouter Bos." Dat is een rol die Lodewijk Asscher niet kan spelen, denkt Van Weezel, omdat hij vijf jaar als vice-premier in de regering heeft gezeten.

Verder aandacht in deze aflevering van De Stemming van Vullings en Van Weezel voor het succes van Forum voor Democratie. De partij van Thierry Baudet behaalde twee zetels. "Daarmee heeft hij een voet tussen de deur", zegt Joost Vullings. "Die partij kan een alternatief worden voor de PVV-stemmer."