'Aanhouding Turkse diplomaten was mogelijk fout'

Nederland is mogelijk toch in de fout gegaan bij het incident met de Turkse minister van Familiezaken bij het Turkse consulaat in Rotterdam. Daarbij zijn twee Turkse diplomaten aangehouden, meegenomen naar het politiebureau en in een cel gestopt, zeggen bronnen bij de Turkse en Nederlandse overheid tegen de Volkskrant. Dat had niet gemogen. Diplomaten zijn onschendbaar en hadden daarom niet mogen worden opgepakt.

De aangehouden Turken zijn de zaakgelastigde van de ambassade in Den Haag en de consul-generaal uit Deventer. "De politie wist heel goed wie ze waren. Ze hadden hun diplomatieke passen bij zich, maar zijn toch meegenomen naar het bureau", zei een Turkse bron tegen de krant.

Een Nederlands bron ontkent dat de twee in een cel zijn gezet. "Ze zijn niet aangehouden, maar opgehouden, dat is een juridisch verschil."

Yildirim

De Turkse premier Yildirim maakte woensdag al gewag van het incident. Een woordvoerder van premier Rutte bevestigde dat de twee kort waren aangehouden, maar zei dat ze zijn vrijgelaten toen ze diplomaten bleken te zijn.

Ruttes woordvoerder zei dat er geen excuses zijn gemaakt. Hij zei ook dat de zaak verder zal worden uitgezocht. Als daaruit blijkt dat Nederland in strijd met het Verdrag van Wenen heeft gehandeld betreuren wij dat, zei hij.

Zaak-Borodin

Hoogleraar Internationaal Recht Geert-Jan Knoops zegt in de Volkskrant dat Nederland beter wel excuses kan maken. "Als Nederland niet het boetekleed aantrekt en excuses aanbiedt, dan riskeert het dat Turkije er een rechtszaak van maakt en dan zou Turkije best eens in het gelijk gesteld kunnen worden."

Knoops wijst op de zaak-Borodin uit 2013. Toen werd een Russische diplomaat door de Haagse politie opgepakt, omdat hij zijn kinderen zou hebben mishandeld. Hij werd na een paar uur vrijgelaten. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken moest namens Nederland zijn excuses aanbieden, omdat de Russische president Poetin dat eiste.