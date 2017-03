China wil bouwen op zandbank in Zuid-Chinese Zee

China begint nog dit jaar met de bouw van een station voor milieuonderzoek op een zandbank in de Zuid-Chinese Zee. De aankondiging komt uren voor het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson aan China. De VS is fel tegen de machtsuitbreiding van China in de Zuid-Chinese Zee.

De zandbank Scarborough Shoal wordt ook door de Filipijnen geclaimd. China nam hem in 2012 in bezit. De VS heeft China daarna gewaarschuwd de zandbank niet te vergroten of te bebouwen, zoals het de afgelopen jaren elders in de Zuid-Chinese Zee heeft gedaan.

Eerder deze week kondigde een Chinese topambtenaar al aan dat China op zandbanken en onbewoonde eilandjes in de Zuid-Chinese Zee centra voor milieuonderzoek gaat bouwen. Daar horen ook havens en infrastructuur bij. Het project is bedoeld om de eilandjes "te herstellen" en verdere erosie tegen te gaan, zei hij.