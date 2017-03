Duitse IND zet spraakherkenning in bij vluchtverhaal asielzoeker

De Duitse immigratiedienst start nog deze maand met een proef waarbij met hulp van spraakherkenningssoftware wordt vastgesteld waar een asielzoeker vandaan komt. Dat is handig, omdat zo'n 60 procent van de vluchtelingen die naar Duitsland komt, geen geldige legitimatie heeft. Dat maakt het moeilijk om vast te stellen of iemand echt uit een land komt waar hij niet veilig is.

"Het idee is om bij elke asielaanvrager een spraaktest te houden en dat door een automatisch dialectherkenningssysteem te halen", zegt een medewerker van de dienst in Die Welt. De uitkomst is niet beslissend, maar slechts één van de mogelijkheden om te controleren of een ondervraagde de waarheid spreekt.

Sceptisch

Experts op het gebied van spraakherkenningssoftware zijn sceptisch over de betrouwbaarheid van de software. Mogelijk is de spraak van de mensen waar de spraak van een asielzoeker mee vergeleken wordt, niet representatief voor mensen uit een bepaald gebied, zeggen ze.

Het systeem zal op zijn vroegst volgend jaar worden ingevoerd.