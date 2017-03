Sock tegenstander Federer in halve finales Indian Wells

In de halve finales neemt Sock het nu op tegen Roger Federer, die zonder te spelen de laatste vier haalde. Federers tegenstander Nick Kyrgios meldde zich vanwege ziekte (vermoedelijk voedselvergiftiging) af. Kyrgios had een ronde eerder nog Novak Djokovic in straight sets verslagen. Federer, viervoudig winnaar van het toernooi, wees Rafael Nadal, eveneens in twee sets, terug.

Sock won dit jaar al de toernooien in Auckland en Delray Beach en verloor pas twee partijen. Federer won begin 2017 de Australian Open. Sock en Federer stonden twee keer eerder tegenover elkaar,in 2015. Federer won beide onderlinge duels zonder setverlies.