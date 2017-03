Hoe bioloog Niko Tinbergen een beetje Eskimo werd

Geamuseerd schreef Tinbergen over hoe de Inuit hem door zijn gestuntel niet voor vol aanzagen: "De Eskimo's verwachtten bij ons in het geheel geen praktische handigheid, zelfs niet wanneer het de omgang met Europese apparaten betrof. Er was geen sprake van dat mijn vrouw een naaimachine mocht aanraken. Ook het strijkijzer werd ons niet toevertrouwd."

Tinbergen merkte dat hij in ieder geval geen indruk hoefde proberen te maken met zijn Europese verworvenheden. "Eskimo's zijn weliswaar vol waardering voor zulke wonderen van de techniek, maar het eerste dat ze vragen is: 'Heb je het zelf gemaakt?', en als het antwoord dan bij elke gelegenheid weer ontkennend luidt, dan gaat de bewondering via verwondering over in een soort schouderophalend medelijden."

Ramen van zeehonddarm

Nog tijdens zijn verblijf op Groenland realiseerde Tinbergen zich dat de wereld van de Inuit onherroepelijk aan het veranderen was. Ramen met doorschijnende zeehondendarm waren ingeruild voor glas. Ski's deden hun intrede. Kleren van dierenhuid werden langzaam maar zeker verruild voor katoen. Harpoenen voor geweren. "Steeds meer werd ons duidelijk dat we ons zeer gelukkig mochten achten nog zo veel van het leven van een oorspronkelijk, weinig gedegenereerd jagersvolk te kunnen zien."

"Het was een tijd vol veranderingen", bevestigt Buijs. "In de jaren dertig gebeurde er ineens heel veel. Het was het internationale pooljaar en daarom kwamen er behalve de Nederlanders ook Fransen, Britten. Het was een drukte van jewelste. De bevolking bleef nog heel lang zelfvoorzienend, maar de eerste veranderingen traden toen op."

Voor de bevolking zelf was dat soms ook nog even wennen, merkte Tinbergen: "Eén van onze Eskimo-kennissen stokte midden in een uitvoerig verslag over zijn gezin, omdat hij zich de naam van zijn jongste spruit niet meer te binnen kon brengen." De nieuwe Europese namen waren nog onvoldoende ingeburgerd bij de vader.

Kwatta-reep

Wat wel bleef was de onderlinge verbondenheid van mensen op de rand van het bestaan. Tinbergen merkte dat men bij de traditionele verdeling van vlees rekening hield met hem en zijn vrouw als waren zij een gezin waarvan de kostwinnaar was omgekomen. Zijn wederdienst bestond uit een brok kandij of een Kwatta-reep.

"De wereld langzamerhand vergetende" werkte Tinbergen zo aan zijn onderzoek: 8 uur lang vogels observeren en aantekeningen verwerken. "We hebben de overtuiging dat onze dorpsgenoten ons als een onschadelijk soort krankzinnigen leerden beschouwen." Buijs herkent het beeld: "Je kunt je enorm focussen. Hier in Nederland word je voortdurend afgeleid, door ander werk of familie. Daar hadden ze 100 procent van de tijd voor het werk."

Aan het eind van het boek is daarom alsof Tinbergen weer onwennig wakker wordt uit een diepe droom. Het is vreemd weer Hollands te horen, en post te lezen over de politieke toestand van Europa, Hitler en het Derde Rijk.