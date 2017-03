Effectief Twente boekt ruime zege bij Roda JC

Ünal op dertien

Roda probeerde na rust manmoedig de spanning terug te brengen in de wedstrijd, maar in de haast om een doelpunt te maken ging het veelal mis als het op de beslissende pass aankwam. Twente had weinig te duchten van Roda en bijna scoorde Jensen voor een derde keer.

De derde treffer viel even later alsnog. Kort nadat Rosheuvel de bal van dichtbij over had gerost, schoot Enes Ünal beheerst binnen na een voorzet van Yaw Yeboah en dat was al de dertiende eredivisietreffer van de Turk dit seizoen.