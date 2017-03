Mulder zal juichen voor Schalke, Huntelaar twijfelt nog

En daar komt ook geen verandering in, weet Your Mulder, oud-speler van Schalke 04. "Wil Huntelaar dit seizoen nog basisspeler worden, dan moet Burgstaller eerst geblesseerd raken. Hij is een goede spits, maakt doelpunten."

Mulder vindt het een mooie loting voor Ajax. "Ik schat dat Schalke wel te doen is voor Ajax. Het is een beetje een onvoorspelbare ploeg. Ze wisselen goede uitslagen af met bijvoorbeeld een maand lang geen zege. Er zit niet echt consistentie in."

'Ik hoop op Schalke'

Over het stadion kan Mulder, die twintig jaar geleden met Schalke de UEFA Cup won, ook wel wat vertellen. "Het zal een behoorlijke heksenketel zijn in Gelsenkirchen. Op het veld kun je goed, technisch combinatievoetbal spelen. Dat zou Ajax moeten liggen. Maar ze moeten wel zorgen dat ze vaak de bal hebben, dus dat Schalke veel moet lopen. Anders maken ze er een fysieke strijd van."

Hoewel Mulder denkt dat Ajax een goede kans maakt, ligt zijn hart bij de opponent. "Ik hoop natuurlijk ergens op Schalke."