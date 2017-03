Trump en Merkel: een ingewikkelde relatie

De Amerikaanse president Donald Trump ontvangt vanmiddag de Duitse bondskanselier Angela Merkel in het Witte Huis. Het wordt een ontmoeting tussen twee totaal verschillende karakters: de impulsieve Trump en de bedachtzame Merkel. Ze zullen praten over onderlinge handel, veiligheid, IS, Rusland en vluchtelingen.

Waarnemers in Washington zeggen dat het de belangrijkste ontmoeting van Trump met een buitenlandse regeringsleider tot nu toe is, na het bezoek van de Britse premier May. Belangrijke beslissingen zullen er niet worden genomen, is de verwachting. Het is vooral een kennismakingsgesprek.

Beledigingen

Volgens de Duitse media gaat Merkel vooral kijken wat voor vlees ze écht in de kuip heeft. Trump heeft in het verleden dubbele boodschappen afgeven over Merkel. Zo twitterde hij in 2013: "Angela Merkel doet fantastisch werk. Jeugdwerkloosheid op recordlaagte en begrotingsoverschot." En in 2015: "Een waardige vertegenwoordiger van alle vrouwen"

Maar de toon van Trump veranderde toen hij in 2015 en 2016 campagne ging voeren en Merkel onder druk de Duitse grenzen opende voor vluchtelingen. Trump noemde dat "gestoord" en hij verwachtte rellen in Duitsland. Trump was het ook niet eens met de keuze van Time Magazine om Merkel uit te roepen tot Persoon van het Jaar in 2015. In de ogen van de Amerikaan had Time een persoon gekozen die Duitsland ten gronde richtte.

Sloophamer

Van Duitse zijde bleef het niet stil. Tijdens de verkiezingscampagne van Trump waren er stevige woorden van Merkels voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Frank-Walter Steinmeier, die nu bondspresident wordt. Hij noemde Trump een "haatprediker". De huidige SPD-lijsttrekker Schulz zei dat Trump als een "sloophamer" door de wereldpolitiek dendert. Trump zal dat zeker niet vergeten zijn.

Maar Merkel zelf heeft nauwelijks gereageerd op de beledigingen van Trump. Ze feliciteerde de president netjes met zijn verkiezingsoverwinning en bood "innige samenwerking" aan, op basis van ‘democratie, vrijheid en respect voor het recht en de waarde van mensen, onafhankelijk van hun huidskleur, herkomst, religie over seksuele geaardheid’. Daarmee wees Merkel Trump op precies die waarden die de Duitsers ooit zelf van de Amerikaanse bezetters in de periode na 1945 aangeleerd kregen, constateerde de Süddeutsche Zeitung wrang.