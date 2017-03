Taakstraf voor aanzetten tot geweld tegen Armeniërs

Een 52-jarige man uit Den Haag is ruim drie jaar na dato veroordeeld voor het aanzetten tot geweld tegen Armeniërs. De man demonstreerde in juni 2014 in Almelo tegen de komst van een monument ter nagedachtenis aan de Armeense genocide.

Hij heeft een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf gekregen. De man is voorzitter van de Nederlandse Azerbeidzjaanse Turkse Culturele Vereniging. Hij was medeorganisator van de demonstratie.

Spreekkoren

Tijdens de demonstratie sprak de man de menigte toe. Hij riep daarbij 'Karabach zal het graf van de Armeniërs worden', waarna de menigte de woorden herhaalde. Nagorno-Karabach is een gebied dat door Armenië en Azerbeidzjan wordt betwist.

De werkstraf van 120 uur is meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. De rechter vindt een lagere straf niet gepast, ook omdat de man heeft gezegd dat hij nog altijd achter zijn woorden staat. Als hij binnen twee jaar nog eens over de schreef gaat, moet hij een maand de cel in.

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken had ook al kritiek geuit op de leuzen die tijdens de demonstratie te horen waren. Er was sprake van dat de Turkse regering zich had bemoeid met de demonstratie, maar dat werd ontkend door Turkije. Turkije erkent dat er tijdens de Eerste Wereldoorlog Armeniërs zijn gedood, maar ontkent dat het genocide was.