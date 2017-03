Tweede slot en goede stalling: fietsdiefstal lijkt af te nemen

Niet overal in het land worden minder fietsen gestolen, zoals in Rotterdam. "Er is niet altijd een simpele verklaring te geven, maar er zijn fietsendieven in het land die georganiseerd fietsen stelen. Het kan zijn dat die op een bepaalde plek bezig zijn geweest, maar dat het daar te moeilijk is geworden. En dan verleggen ze hun aandachtsveld, bijvoorbeeld naar Rotterdam."

Tweede slot

Het klinkt logisch: zet je fiets goed vast, dan wordt hij minder snel gestolen. Toch dringt dat niet bij iedereen door, zegt Visser. "Mensen zijn toch ook altijd een beetje gemakzuchtig. Dat is niet gek, het is altijd een beetje gedoe: je moet een tweede slot meenemen en het ook gebruiken. Er zijn veel mensen die dat niet doen. Maar hoe meer mensen het wel doen, hoe minder fietsen er worden gestolen."