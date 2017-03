Vera Lynn wordt 100: ze is dé zangeres van de afgelopen eeuw

Grönloh ontmoette Lynn voor het eerst in 1962. "Ik had toen de eer om met haar in een programma te staan, het Grand Gala du Disque. Dat was in Den Haag, ik dacht het Kurhaus destijds." Daarna zag ze haar vaker.

In 2015 was ze bij haar thuis in de plaats Ditchling. "Ze is een sweetheart, echt waar", zegt Grönloh. "Als je haar ontmoet: ze kijkt je aan met zulke warme en intelligente ogen. En als ze je een hand geeft, weet je niet wat er gebeurt."

Lynn moedigde Grönloh aan om We'll meet again op te nemen speciaal voor 70 jaar bevrijding. "Ze zei: waarom ga jij dat niet zingen? Ik dacht: jeetje, dat kan ik nooit, nooit, nooit, never nooit overtreffen."