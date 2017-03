Herinneringsbos MH17 heeft geldtekort; verslonzing dreigt

Morgen wordt het Herinneringsbos voor de MH17-slachtoffers aangelegd, maar het is de vraag of het monument mooi blijft. De stichting achter het herdenkingsbos heeft geldgebrek: er is nog 200.000 euro nodig voor onderhoud. Er zijn niet voldoende sponsors gevonden. Na de kerst is de geldstroom opgedroogd, meldt NH.

Het Herinneringsbos vormt straks een groen lint van 298 bomen: één voor elk slachtoffer van de neergehaalde vlucht MH17. Het wordt "een oase van bezinning, troost en hoop". Initiatiefnemer Sjaak de Ligt haalde twee miljoen aan donaties binnen, maar dat is niet voldoende. Hij vreest dat het monument zal verslonzen.

Verzakken

Door het geldtekort kunnen bomen niet worden gesnoeid, kan graffiti niet worden verwijderd en het gras niet gemaaid. Aannemer Erwin Raar voorspelt ook dat de bodem gaat verzakken: de grond is 3 meter opgehoogd. Dus moet de stichting ook geld hebben voor het opvullen van grond en het herstellen van de paden. "Als dat niet gebeurt, ziet het erover vijf jaar niet meer uit."

Het bos komt aan de westkant van de Polderbaan bij Schiphol; in het midden verrijst een monument. Het is de bedoeling dat dit op 17 juli 2017, drie jaar na de ramp, wordt onthuld.