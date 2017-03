Drugsoorlog Filipijnse president van steeds meer kanten onder vuur

De kritiek op de Filipijnse president Duterte en zijn harde anti-drugsbeleid zwelt verder aan. Vorige maand gingen duizenden katholieken de straat op om te protesteren; gisteren probeerde een lid van de oppositie een afzettingsprocedure in gang te zetten.

"Hij had een waslijst met klachten, variërend van het bedriegen van de bevolking tot betrokkenheid bij massamoord", zegt correspondent Michel Maas.

Dat moest volgens het parlementslid voldoende zijn om de afzettingsprocedure in gang te zetten. Maar hij heeft weinig kans van slagen, zegt Maas. "Duterte heeft nog veel steun in het parlement. De oppositie begint zich te roeren, maar is zwak tegenover deze president."