Melkveehouder zet koeien op Facebook

Melkveehouder Bert Smallegoor uit Doetinchem probeert vijftien van zijn Lakenvelder-koeien via Facebook te verkopen. Dat schrijft Omroep Gelderland. Hij doet dat met pijn in het hart. "Het is een zeldzaam ras."

Hij hoopt ze te kunnen slijten aan een particulier, omdat de dieren anders naar de slacht moeten. "Dat is nooit leuk en al helemaal niet als je bedenkt dat er verenigingen zijn om het Lakenvelderras in stand te houden." De veehouder houdt alleen Lakenvelder Lizzie over. "Dat is mijn oudste koe; die heb ik al twaalf jaar."

De overheid dwingt boeren minder mest te produceren. Dat moet, omdat daar fosfaat in zit. Smallegoor stopt daarom met zijn hobby: het fokken van oud-Hollandse koeienrassen. Hij biedt drachtige koeien, een drachtige pink en enkele kalveren aan.

7000 liter melk

Hij heeft een melkveebedrijf. Bij het afstoten van een deel van zijn veestapel heeft hij gekeken naar de melkopbrengst. Zijn 80 roodbonte MRIJ-koeien geven zo'n 7000 liter melk per jaar; de Lakenvelders - van oudsher sierkoeien - geven slechts 4000 liter. Die gaan daarom in de verkoop.