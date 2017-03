Seedorf krijgt na negen jaar zijn afscheid bij Oranje

"Hij verdient een goed afscheid", zei bondscoach Danny Blind voordat hij de definitieve selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije en het oefenduel met Italië bekend maakte.

"Ik denk dat het goed is om afscheid te nemen van zo'n groot voetballer. Ik was in 1994 bij zijn debuut tegen Luxemburg, als captain. Ook al is het wat verlaat, maar door zijn omzwervingen kon dat niet anders."