Megaboete Air France-KLM voor verboden prijsafspraken

Air France-KLM heeft een boete gekregen van 325 miljoen euro van de Europese Commissie voor het maken van prijsafspraken over het vrachtverkeer. Ook tien andere luchtvaartmaatschappijen moeten betalen. Het gaat in totaal om 776 miljoen euro aan boetes.

De luchtvaartmaatschappijen hadden tussen 1999 en 2006 regelmatig contact om afspraken te maken over de brandstof- en veiligheidstoeslagen.

Het gaat om een zaak die in 2010 al is gestart door de Europese Commissie. Oorspronkelijk legde de commissie voor bijna 800 miljoen euro aan boetes op, maar een rechter haalde een streep door de boetes. Er zouden bij de procedures fouten zijn gemaakt, maar de rechter zei niets over de aard van de boetes.

Naast Air France-KLM zijn onder meer Air Canada, British Airways, Cargolux, SAS en Singapore Airlines beboet. Lufthansa en dochter Swiss International Airlines waren ook betrokken bij het kartel maar krijgt geen boete, omdat dit bedrijf de zaak heeft aangegeven bij Brussel.

Boete lager

De opgelegde boetes zijn net zo hoog als zeven jaar geleden, alleen voor Air France, KLM en vrachtdochter Martinair valt de boete iets lager uit. De Europese Commissie verlaagde de boete voor Martinair omdat de omzet van de vrachtmaatschappij in 2016 een stuk lager is dan destijds. In 2011 gingen de passagiersdiensten over naar de KLM en doet Martinair enkel nog vrachtvervoer.

De boetes die de Commissie oplegt zijn berekend op de omzet van bedrijven en bedragen maximaal 10 procent van de omzet in het jaar voorafgaand aan de veroordeling.

KLM had in 2015 het geld voor haar deel van de boete, 127 miljoen euro, als voorziening al opzij gezet.