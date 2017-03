Blind selecteert De Ligt, Tete en Viergever voor Oranje

Bondscoach Danny Blind heeft Matthijs de Ligt, Kenny Tete en Nick Viergever opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije en het oefenduel met Italië.

De keuze voor De Ligt is verrassend. De pas 17-jarige verdediger van Ajax heeft nog maar dertien wedstrijden in het eerste van Ajax gespeeld en zat niet in de voorselectie. Donderdagavond tegen FC Kopenhagen maakte De Ligt indruk met zijn goede spel.

"Natuurlijk is het een verrassing dat een jongen van 17 geselecteerd wordt. Maar door het wegvallen van Virgil van Dijk en Jeffrey Bruma zit ik krap in de verdedigers", verklaart Blind, die in de Arena was bij Ajax-FC Kopenhagen.