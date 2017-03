Razendsnel alternatief voor wifi: infraroodstralen

In Eindhoven werken ze al een paar jaar aan de techniek. Nu hebben ze het voor het eerst werkend gekregen in het lab.

Over een afstand van 2,5 meter werd een snelheid gehaald van 42,8 gigabit per seconde. Ter vergelijking, dat is ruim honderd keer sneller dan een heel goede wifi-verbinding. "Het overzetten van een film kan in een seconde", zegt Koonen.

Nadelen

Er zitten niet alleen maar voordelen aan het systeem. De stralen kunnen weliswaar apparaten in de kamer volgen, maar ze kunnen niet door muren heen. In elke kamer moet dus een eigen lichtantenne worden gemonteerd. En wie thuis een trage internetverbinding heeft, kan ook met dit systeem de snelheden niet opschroeven.

Het lijkt ook nog jaren te duren voordat het systeem in de praktijk wordt gebracht. "Dat hangt er ook van af hoeveel inspanningen worden geleverd om het door te ontwikkelen", zegt Koonen. "De techniek is op zich niet zo complex, maar ik denk dat je al gauw een paar jaar verder bent."

Ook op andere universiteiten en onderzoeksinstituten wordt er onderzoek gedaan naar de techniek of varianten daarvan.