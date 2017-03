Kinderporno kijken met de deur op slot, voor de goede zaak

Om te zien of iemand ouder is dan 18 jaar kijken de analisten onder meer naar hoe het lichaam ontwikkeld is. "Maar er is altijd een grijs gebied. Je kunt bij veel pubermeisjes op basis van één foto vaak niet vaststellen hoe oud ze zijn."

Ook de omgeving wordt meegenomen. Een pak melk of een poster aan de wand kan al vertellen in welk land een foto is gemaakt. Als het vermoeden bestaat dat het om een plek in Nederland gaat, wordt dat aan de Nederlandse politie gemeld.

Maar ook al komt de kinderporno uit het buitenland, het merendeel staat wel op Nederlandse servers, zegt directeur Arda Gerkens van het Expertisecentrum Online Kindermisbruik, waar het meldpunt onderdeel van is. "Maar een website die in Nederland op een server staat, kan ook Russisch of Amerikaans zijn. Er wordt dan voor gekozen om de site in Nederland neer te zetten, omdat het netwerk hier zo snel is."

Een voorbeeld daarvan is een afbeelding met een kind van nog geen jaar oud dat het Meldpunt Kindermisbruik op Internet een paar jaar geleden binnenkreeg. Uit analyse bleek dat de afbeeldingen op een Amerikaanse website stond. Het meldpunt deelde die informatie met Interpol, en binnen 48 uur werd het kind bij haar vader in Roemenië weggehaald.