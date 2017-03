Boot met Somalische vluchtelingen aangevallen: 31 doden

Voor de kust van Jemen is een boot met Somalische vluchtelingen aangevallen door een helikopter. Hierbij zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen.

Dit meldt een medewerker van de Jemenitische kustwacht aan persbureau Reuters. Volgens hem waren de vluchtelingen, allen in het bezit van VN-reisdocumenten, onderweg van Jemen naar Sudan.

Hun boot werd aangevallen door een Apache-helikopter bij Bab el Mandeb, de zeestraat die de Golf van Aden verbindt met de Rode Zee. Volgens een bemanningslid van het vluchtelingenschip zijn 80 opvarenden gered na het incident.

Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanval zit. Het kustgebied waar de melding vandaan komt, is in handen van moslim-fundamentalistische Houthi-rebellen.