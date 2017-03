Venus Williams overleeft weer drie matchpoints, maar verliest toch

Elana Vesnina heeft in navolging van Kristina Mladenovic de halve finales van het WTA-toernooi in Indian Wells bereikt. De Russische, als veertiende geplaatst, was te sterk voor Venus Williams. Het werd 6-2, 4-6, 6-3.

Williams overleefde in de derde ronde drie matchpoints tegen Jelena Jankovic. Ook nu leek de 36-jarige Amerikaanse voor zo'n stunt te zorgen. Ze werkte drie matchpoints weg, maar kon vervolgens de wedstrijd niet naar zich toetrekken. Vesnina, die in de vierde ronde Angelique Kerber had verslagen, besliste uiteindelijk de wedstrijd na twee uur en elf minuten.

Mladenovic ook verder

De tegenstandster in de halve finales wordt Kristina Mladenovic. De Française wees oud-winnares Carolina Wozniacki met 3-6, 7-6 (4), 6-2 terug. Wozniacki, die de drie vorige duels met Mladenovic (ook op hardcourt) gewonnen had, stond al snel met 5-1 voor en een vierde zege leek slechts een kwestie van tijd.

Het tweede bedrijf was echter aanmerkelijk spannender en na liefst zes breaks sleepte Mladenovic er een derde set uit via de tiebreak. In de derde set onderging Wozniacki bij 2-1 een blessurebehandeling aan haar voet. De Deense won bij terugkeer geen game meer. Mladenovic bereikt dankzij haar zege voor het eerst de top-20.

De andere halve finale gaat tussen Karolina Pliskova en Svetlana Koeznetsova.