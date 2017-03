Bakkers opgepakt in Venezolaanse 'broodoorlog'

In de hoofdstad van Venezuela is een aantal bakkers opgepakt voor het maken van illegale brownies en ander gebak. President Nicolas Maduro voert naar eigen zeggen een broodoorlog met de bakkers die in zijn ogen te veel luxe artikelen maken.

Vanwege nijpende voedseltekorten mag sinds maandag slechts tien procent van alle tarwe in het land gebruikt worden voor gebak en andere luxe artikelen, zoals croissants. De rest is bedoeld voor normale broden. Ter controle gaan soldaten en inspecteurs langs ruim zevenhonderd bakkerijen in miljoenenstad Caracas.

Vandaag meldt persbureau Reuters dat er vier arrestaties zijn verricht. Twee bakkers gebruikten te veel tarwe voor zoetigheid en croissants. Een ander bakkersduo is opgepakt omdat ze tarwe hadden gebruikt die over de datum was.