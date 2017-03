'Amerikaanse satellieten zien Noord-Koreaanse activiteit'

De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben in de afgelopen weken activiteit waargenomen bij de ingang van Noord-Koreaanse tunnels die gebruikt kunnen worden voor een ondergrondse nucleaire test. Dat meldt CNN. Het nieuws komt in een tijd dat de regering-Trump afweegt wat de opties zijn om de spanningen in regio aan te pakken.

Ook blijkt uit satellietbeelden dat er raketlanceerapparatuur wordt verplaatst waarmee een intercontinentale raket (ICBM) kan worden afgevuurd. De VS gelooft niet dat zo'n Noord-Koreaanse raket in staat is om de VS te bereiken, maar lancering van een ICBM zou "zeer provocerend" zijn, zegt een Amerikaanse functionaris tegen CNN.

Aanwijzingen

In andere gebieden wordt materieel verplaatst waarmee middellangeafstandsraketten kunnen worden gelanceerd. Vergelijkbaar materieel werd in maart en februari gebruikt om raketten af te vuren. Of het tot nieuwe lanceringen of testen komt is afwachten, maar de aanwijzingen daarvoor stapelen zich volgens de VS wel op. Soms verplaatsen de Noord-Koreanen materieel en mensen met als doel om de Amerikanen te misleiden, zeggen functionarissen tegen CNN.

Vorig jaar voerde Noord-Korea twee kernproeven uit. Het bewind in Pyongyang beweert succesvol kernkoppen op raketten te kunnen plaatsen. Experts betwijfelen dat, maar erkennen wel dat het land er steeds dichterbij komt. Tot angst van buurlanden als Japan en Zuid-Korea.

'Niets te vrezen'

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson is momenteel op werkbezoek in de regio. Hij bezoekt vandaag Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea, om te proberen de gemoederen te sussen.

Tillerson pleit voor een nieuwe aanpak van Noord-Korea's omstreden kernprogramma. Het is nog onduidelijk wat die precies zal zijn. "Noord-Korea en zijn bevolking hoeft niets te vrezen van de Verenigde Staten of hun buren in de regio", zei Tillerson gisteren in Japan. Wel benadrukt hij dat de diplomatieke aanpak van de afgelopen twintig jaar heeft gefaald, tot woede van Noord-Korea.

Raketafweersysteem

In februari dreigde minister van Defensie James Mattis nog met "een overweldigend antwoord" op nieuwe nucleaire testen. De Amerikaanse regering zoekt al jaren naar een oplossing voor het probleem. Amerikaanse militaire experts vrezen dat een militaire interventie leidt tot een verwoestende raketaanval op miljoenenstad Seoul.

In Zuid-Korea is Amerika begonnen met de opbouw van een speciaal raketafweersysteem. Bedoeld om projectielen die zijn afgevuurd vanuit Noord-Korea neer te halen. China is woest over de plaatsing van het zogenoemde THAAD. Peking ziet het als een bedreiging van de nationale veiligheid.