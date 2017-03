Werkloze jongere vindt sneller baan dan oudere

Langdurig werkloos

Van de werkloze 55-plussers had bijna 7 op de 10 meer dan een jaar geen werk. Ter vergelijking: onder jongeren tot 35 waren dat er bijna 2 op de 10 en onder 35- tot 55-jarigen bijna 5 op de 10.

Doordat ouderen moeilijker een baan vinden, bestaat een steeds groter deel van de werklozen uit 55-plussers. In 2006 was ruim 10 procent van de werklozen ouder dan 55, in 2016 was dat 22 procent.