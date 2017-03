Overstromingen dreigen in Peruaanse hoofdstad Lima

Na een periode van extreme droogte, valt er sinds begin dit jaar uitzonderlijk veel regen. De regenval komt volgens de autoriteiten door het opwarmen van het oppervlaktewater in het oostelijk deel van de Grote Oceaan. De verwachting is dat het de komende twee weken blijft regenen in Peru.

Volgens de officiële cijfers zijn dit jaar al 62 mensen omgekomen door het slechte weer. 12.000 woningen zijn vernield. President Kuczynski heeft gezegd dat de overheid kijkt naar manieren om de daklozen op te vangen.