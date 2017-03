Mexicaanse staat Veracruz opent illegale graven bewust niet

In de Mexicaanse staat Veracruz negeert de overheid bewust sommige plekken waarvan duidelijk is dat het een illegaal graf is. De opsporingsdiensten vrezen namelijk veel lijken of menselijke overblijfselen te vinden, terwijl de mortuaria al overvol zijn.

De openbaar aanklager van de staat, Jorge Winckler, spreekt volgens persbureau AP van illegale graven op een "industriële schaal". Zo weten politie en justitie in Veracruz dat ten zuiden van de gelijknamige stad een terrein is waar waarschijnlijk veel lichamen zijn gedumpt. En zo zijn er volgens Winckler nog wel meer dorpen en steden waar mensen illegaal begraven liggen. Maar op sommige plekken wordt vooralsnog bewust niet verder gezocht.

Bulldozers

Zo zijn ten noorden van de stad Xalapa op één plek alleen al 253 schedels en lichamen gevonden en waarschijnlijk liggen er nog meer menselijke resten. Het zouden slachtoffers zijn van een kartel. Mexico is al jaren in een bloedige drugsoorlog verwikkeld waarbij tienduizenden mensen zijn vermoord. Met enige regelmaat worden massagraven ontdekt.

Volgens Winckler zijn in Xalapa onder meer bulldozers gebruikt bij het toegankelijk maken van het terrein en het realiseren van de illegale graven. Vroegere bestuurders van de staat moeten daarvan geweten hebben. "Het is onmogelijk dat niemand wist wat daar gebeurde. Daarvoor reden er te veel voertuigen af en aan", stelt de aanklager.