Bosz: een kwartfinale is nog maar een kwartfinale

Peter Bosz volgt Ronald Koeman op als Ajax-trainer die zijn team naar de kwartfinales van een Europees bekertoernooi heeft geleid. En dat in zijn eerste seizoen in Amsterdam. "Ik ben heel trots."

Bosz had louter mooie woorden over voor zijn team, dat donderdag in de return met 2-0 FC Kopenhagen opzijzette. "We zijn dominant geweest, bleven kansen creëren, hebben prima voetbal gespeeld."

Over de inzet was Bosz ook tevreden. "Als ik zie wat de jongens vandaag op de mat legden, kan ik ook alleen maar trots zijn. Dat het leidt tot een kwartfinale is heel mooi. We kunnen morgen lekker met een bak koffie voor de televisie gaan zitten voor de loting."