Van Gerwen verslaat Taylor, 'Barney' zet Anderson aan de kant

Onder toeziend oog van tienduizend enthousiaste dartsfans heeft regerend wereldkampioen Michael van Gerwen in sportpaleis Ahoy zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor met 7-4 verslagen. Door de overwinning blijft 'Mighty Mike' tweede in de tussenstand van de Premier League Darts .

Daar waar Van Gerwen moeite had de triples te vinden, leidde Taylor - ondanks dat hij klaagde over een wankele oche, het podium waarop de darters staan als zij de pijlen gooien - al snel met 3-0. Van Gerwen toonde veerkracht en kwam bijna even snel terug tot 3-3.

Van Gerwen was ontketend en Taylor, die bleef mopperen en klagen over de oche, slaagde er niet in zijn gangbare niveau te halen. De Nederlander profiteerde optimaal en pakte, zonder zelf groots te spelen, de overwinning.