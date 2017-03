Organisatoren zeggen pro-Turkse demonstratie in Rotterdam af

De demonstratie die morgenmiddag in Rotterdam zou worden gehouden onder het motto Solidariteit voor Turken is door de organisatoren afgeblazen. Burgemeester Aboutaleb had al een vergunning afgegeven voor de demonstratie tegen het optreden van de politie zaterdag bij het Turkse consulaat.

Op Facebook zeggen de Turks-Nederlandse organisatoren dat ze geen mensen in gevaar willen brengen. Ze vrezen dat tegenstanders de betoging verstoren.

Volgens de website DutchTurks hadden de organisaties Turkse Federatie Nederland, Milli Görüs, Islamitische Stichting Nederland, UETD, HTIB en HIGV aangekondigd dat ze niet zouden deelnemen aan de demonstratie.