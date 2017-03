Treffer Strootman niet genoeg voor AS Roma

Kevin Strootman is met AS Roma uitgeschakeld in de Europa League. Na de 4-2 zege voor de Fransen in Lyon hadden de Romeinen aan een 2-1 overwinning niet voldoende om door te gaan naar de kwartfinales.

Aangezien Roma twee treffers nodig had in de return, was het zaak snel te scoren. Het was echter Lyonnais dat al na zestien minuten de score opende. Mouctar Diakhaby was de maker.

Lang hoefde Roma niet te treuren, want binnen een minuut was de stand weer gelijk. Strootman was alert bij een vrije trap van Daniele De Rossi. Vervolgens duurde het tot de zestigste minuut alvorens de thuisploeg weer mocht juichen. Lyonnais-middenvelder Lucas Tousart werkte de bal achter zijn eigen doelman. Daar bleef het echter bij en de beul van AZ schakelde dus ook AS Roma uit.