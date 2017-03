Tien sprintjes wordt lastig, maar voetbal is nog altijd Leonardo's leven

34 jaar is Leonardo inmiddels. Hij is niet meer het supertalent dat in 2002 de UEFA Cup won met Feyenoord, maar het plezier in voetballen is nog als vanouds. En hij kent zijn beperkingen. "Ik heb nog wel kwaliteit, maar ik kan niet meer tien keer achter elkaar een sprintje trekken. Dan scheur ik alles af."

Na omzwervingen in Oostenrijk, Duitsland, Hongarije en Australië is Leonardo terug op de Nederlandse velden. "Door blessures heb ik de afgelopen jaren niet heel veel gespeeld. Ik wilde wel weer terug naar Nederland", zegt hij.