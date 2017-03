Weirather zet met kristallen bokaal familietraditie voort

Tina Weirather heeft de wereldbeker op de Super G in de wacht gesleept. Tijdens de laatste race van het seizoen, in Aspen, Colorado, stootte de Liechtensteinse Ilka Stuhec van de troon. Stuhec had de wereldbekers op de combinatie en de afdaling al op haar naam geschreven.

Weirather moest vijftien punten goedmaken op Stuhec. Met haar zege in Aspen verdiende ze 100 punten, hetgeen voldoende was om Stuhec, die als nummer twee 80 punten kreeg, van de eerste plaats in het wereldbekerklassement te verdringen.

Voor de 27-jarige Weirather is het de eerste keer dat zij een kristallen bokaal - de klassieke trofee voor de nummers één van het eindklassement - in ontvangst mag nemen. Daarmee zet zij een rijke familietraditie voort. Ook haar moeder, vader en een oom wisten in het verleden beslag te leggen op een kristallen bokaal. Tina Weirather is echter de eerste in de familie die zich op de Super G de beste toont.

Overigens dankt Weirather haar overwinning deels aan de afwezigheid van Lara Gut tijdens de tweede helft van het seizoen. Gut won de eerste drie wereldbekerraces, maar raakte bij een val tijdens een training voor de WK in Sankt-Moritz zodanig geblesseerd dat zij haar seizoen moest beëindigen. Evenzogoed staat de Zwitserse in het eindklassement nog op de derde plaats.