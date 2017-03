Hogere straffen voor moord op Visser en Severein

Citroenboomgaard

Visser en Severein werden in het voorjaar van 2013 vermoord in Murcia in Zuid-Spanje. Hun lichamen waren in stukken gezaagd en begraven in een citroenboomgaard. Uit onderzoek bleek dat er extreem geweld was gebruikt tegen het stel.

Cuenca was de manager van de volleybalclub in Murcia, waar Visser tussen 2009 en 2011 speelde. De club zou haar nog vele duizenden euro's aan salaris schuldig zijn geweest. Vissers partner Severein probeerde dat geld terug te krijgen door zaken te doen met de clubmanager.