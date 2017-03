Leefbaar Rotterdam wil Turks consulaat sluiten

Leefbaar Rotterdam vindt dat de Turkse consul weggestuurd moet worden. De partij pleitte er in het raadsdebat over de rellen van zaterdag bij het Turkse consulaat ook voor dat het consulaat wordt gesloten.

In het debat kwam het door die opstelling al snel tot een stevige botsing tussen met name Leefbaar Rotterdam aan de ene kant en SP, GroenLinks en moslimpartij Nida aan de andere kant.

Integratie mislukt

De discussie ging al snel niet meer over de rellen, maar over de vraag of de integratie van Turken in Rotterdam is mislukt of niet.

Het debat dreigde uit de hand te lopen en daarom werd de vergadering geschorst voor een overleg tussen de fractievoorzitters. Ronald Buijt, de fractievoorzitter van Leefbaar, stelt dat de integratie van Turken in Rotterdam "grotendeels" is mislukt. De rellen bij het Turkse consulaat bewijzen dat volgens hem.

Olie op het vuur

Dat kwam hem op forse kritiek te staan van SP, GroenLinks en Nida. "Het gooien van stenen heeft niets te maken met een mislukte integratie", zei Arnold Bonte van GroenLinks. Ook Nida-fractievoorzitter Nourdin El Ouali bestrijdt dat de integratie van Turken is mislukt.

Leefbaar Rotterdam, de grootste fractie in de raad, diende een motie in over het Turkse consulaat in de stad. Volgens de partij speelt het consulaat een centrale rol in de onrust in de Turkse gemeenschap. Buijt vindt dat de consul geen de-escalerende rol speelt, maar juist olie op het vuur gooit. Leefbaar wil dan ook dat het consulaat wordt gesloten.