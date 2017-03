Deens nieuws in het Nederlands: jullie taal klinkt zo leuk

De Deense televisiezender TV 2 News bracht het nieuws over de verkiezingen in Nederland op een originele manier: de nieuwslezers lazen de berichten voor in het Nederlands. "Omdat jullie taal zo leuk klinkt", is de uitleg van een de presentatoren.

Af en toe is het moeilijk te volgen, maar de nieuwslezers doen hun uiterste best om de zinnen in het Nederlands uit te spreken. Dat leidt logischerwijs tot wat versprekingen, zoals stijgning en verkeitsingen.

Aan het einde van het filmpje laten de presentatoren weten dat ze hebben genoten van de verkiezingen in Nederland. "Het was heel lekker", zegt een van hen.