Toch cel voor Bart van U., moordenaar van Els Borst

Bart van U., de man die zowel zijn zus als oud-minister Borst vermoordde, moet toch 8 jaar de cel in. Volgens het gerechtshof in Den Haag was hij niet volledig ontoerekeningsvatbaar, en wist hij dus voor een deel wat hij deed.

Bij de rechtbank in Rotterdam was Van U. alleen tot tbs met dwangverpleging veroordeeld, omdat hij daar wél volledig ontoerekeningsvatbaar was verklaard. Van U. zei eerder dat hij een opdracht van God had gekregen.

Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel geëist. Hij krijgt ook tbs met dwangverpleging opgelegd.

Tbs met dwangverpleging is de zwaarste vorm van tbs. Het is in elk geval twee jaar, daarna kan de rechter de tbs met steeds 1 of 2 jaar verlengen.