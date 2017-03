Cavusoglu: spoedig beginnen godsdienstoorlogen in Europa

De relatie tussen de Europese Unie en Turkije is gespannen sinds de weigering van sommige landen om Turkse ministers te ontvangen. Die wilden campagne voeren voor een 'ja-stem' bij het Turkse referendum van 16 april over de uitbreiding van de macht van president Erdogan.

De spanningen bereikten zaterdagnacht een voorlopig hoogtepunt in Rotterdam, toen een Turkse minister door de Rotterdamse politie werd weggestuurd.

Europa zal er nog wel achter komen hoe men met Turkije moet omgaan, sprak Cavusoglu dreigend, "en anders zullen we het Europa bijbrengen". Europa moet zijn belerende toon afleren, want het is Turkije dat beveelt, zei hij. "Wij zijn de wereldgemeenschap van moslims, Europa kan ons iets verzoeken, we laten ons niet bevelen."

'Niet te letterlijk nemen'

NOS-correspondent Lucas Waagmeester in Turkije voegt toe dat de uitspraken van Cavusoglu passen in de categorie 'Turkse politieke poëzie'. Al de hele week zoeken president Erdogan en ministers naar steeds extremere woorden om hun boosheid te uiten. De term 'godsdienstoorlog' is dus ook niet letterlijk te nemen, al weet je nooit zeker of de aanhang van minister Cavusoglu dat ook zo ziet.